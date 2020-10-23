В Казани перенесли концерт JONY, ELMAN, ANDRO из-за коронавируса у одного из участников коллектива

25 октября в Казани должен был состояться концерт JONY, ELMAN, ANDRO. Однако его перенесли из-за того, что у одного из артистов обнаружили коронавирус. Теперь вся группа должно сидеть на карантине две недели.

«Ребята чувствуют себя отлично, у остальной команды тесты отрицательные, но пренебречь правилами мы не можем. Именно поэтому мы вынуждены сдвинуть дату концерта на 8 ноября, чтобы соблюсти регламент», - рассказал менеджер артистов.

Также сообщается, что концерт в ноябре пройдет на той же площадке в «Татнефть Арене». Для зрителей и поклонников уже готово шоу. При этом концерт пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом за последние четыре месяца - 51.