В полиции Казани прокомментировали видео, на котором правоохранители жестко скрутили мужчину

В пресс-службе МВД Татарстана пояснили, что происходит на скандальном видео, которое сняли накануне в Казани. Запись сегодня появилась в соцсетях, на ней видно, как правоохранители жестко задерживают мужчину, с ними в процессе ругается и лезет в драку его супруга.

По данным пресс-службы ведомства, 17 октября на Университетской был замечен мужчина, который громко ругался матом и вел себя агрессивно. Правоохранители попросили гражданина успокоиться, однако мужчина не реагировал, после чего его было решено везти в отдел полиции.

"Мужчина был предупрежден о применении физической силы и специальных средств в случае дальнейшего невыполнения законных требований сотрудников. При задержании правонарушитель оказал активное сопротивление, нецензурно выражался в адрес правоохранителей, хватался за форменное обмундирование и причинил телесные повреждения одному из сотрудников. Находившаяся на месте происшествия супруга правонарушителя, несмотря на нахождение рядом малолетнего ребёнка, также препятствовала работе полицейских, вела себя агрессивно, пыталась спровоцировать драку с сотрудниками", - пояснили в МВД.

Задержанные были доставлены в отдел полиции "Япеева", где на них были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство". После этого женщину отпустили, а гражданина поместили в камеру административного заключения. Однако мелким хулиганством дело не закончится: сейчас по фактам оскорбления и применения насилия в отношении полицейских идет проверка, по ее материалам будут возбуждены соответствующие уголовные дела.