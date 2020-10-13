Бесстрашные мужчины открывали нелегальное казино в Казани два раза

В Казани полицейские задержали группу, которая организовала подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Установлено, нелегальное казино работало под прикрытием предоставления интернет-услуг. Трое подозреваемых оборудовали нежилое помещение компьютерами. Сотрудниками из заведения изъяты системные блоки, мониторы, игровые терминалы с купюроприемниками, деньги, телефоны и черновые записи», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. При этом злоумышленники спустя некоторое время в то же помещение завезли новое оборудование и подпольное казино вновь заработало. Полицейские обнаружили и его. Вся техника и деньги были изъяты. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Напомним, два молодых человека перевели мошенникам более миллиона рублей.