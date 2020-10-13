Умер первый человек, повторно заболевший коронавирусом: инфекция унесла жизнь 89-летней женщины из Нидерландов, передают сообщение на сайте Оксфордского университета "РИА Новости".

Женщина повторно заболела COVID-19 через два месяца после первого заражения. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, а через две недели после госпитализации пациентка скончалась. У покойной были хронические болезни: она страдала заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом.

Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о том, что в Татарстане планируются новые ограничения из-за распространения коронавируса.