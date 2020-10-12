«Это фейк!»: власти Татарстана опровергли информацию о новых ограничениях из-за коронавируса

В выходные в сети начала разлетаться информация якобы от опрештаба Татарстана о том, что власти республики решили ввести новые ограничения из-за коронавируса. Оперштаб отреагировал на происходящее и на своем канале опроверг данные.

«Это фейк, доверяйте только официальной информации!», - написали на канале «Коронавирус в Татарстане».

Также в стороне не остались и власти республики.

«Просим быть внимательными и доверять исключительно официальной информации и постановлениям кабмина Татарстана», - цитирует портал «БИЗНЕС Online» пресс-секретаря президента Татарстана Лилию Галимову.

Сообщение, которое вызвало столько обсуждений, гласило:

«С 10 октября вводится обязательное использование перчаток и масок в магазинах и общественном транспорте. Торговые точки и перевозчики должны следить за соблюдением перчаточно-масочного режима. С 13 октября для людей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции, останавливается продажа льготных проездных. Работодатели обязаны перевести на «дистанционку» не менее 30% сотрудников».

Напомним, за сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом.