У 12% респондентов округа уже есть такие накопления, 56% намерены начать копить себе на пенсию. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие»*.

Среди оптимальных вариантов накоплений 30% респондентов ПФО выбирают для себя вклад или накопительный счет. Такое же количество опрошенных граждан предпочитает покупку акций, облигаций и недвижимости. 24% опрошенных жителей округа предпочитают хранить сбережения в валюте, по 5% - откладывать на банковскую карту либо хранить наличные дома в рублях.

По результатам исследования 14% респондентов ПФО назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 36% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 28% опрошенных жителей округа сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 7% респондентов Приволжского федерального округа.

*Опрос проведен банком «Открытие» с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.