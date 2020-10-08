В Казани у местного жителя полицейские изъяли самодельное оружие

Сотрудники полиции в Казани изъяли у 32-летнего местного жителя самодельное оружие и патроны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Полицейские в конце сентября осмотрели квартиру 32-летнего жителя Советского района. Оружие мужчина хранил в коробке в шкафу. Исследование показало, что обрез переделан самодельным способом из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Также было обнаружены патроны», - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в квартире казанской пенсионерки нашли запас оружия и патронов.