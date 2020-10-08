До 12 октября в Казани ограничат движение по нескольким улицам

В столице Татарстана на время подготовки и проведения Казанского марафона ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 09:00 6 октября до 23:00 11 октября будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

С 06:00 10 октября до 06:00 12 октября движения не будет по улице Ташаяк на участке от улицы Лево-Булачная до улицы Коротченко в оба направления.

10 октября с 11:30 до 15:00 по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс» не будет движения в оба направления.

11 октября с 06:00 до 16:15 нельзя будет проехать по улице Кремлевская набережная на участке от улицы Саид-Галеева до ул.Батурина, в оба направления; по ул.Саид Галеева, в направлении к Кировской дамбе, между разветвлениями ул.Кремлевская набережная; по ул.Батурина, от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская набережная, в оба направления; по автодороге от ул.Чернышевского до Кремлевской дамбы, от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, а также по ул.Профсоюзная, от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная.

Также 11 октября с 06:30 до 11:30 движение будет закрыто на Кремлевской дамбе на участке от улицы Право-Булачная до улицы Сибгата Хакима в оба направления, а также по улице Декабристов на участке от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская в оба направления.

11 октября с 06:30 до 16:15 на участке от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк в оба направления, с 06:15 до 10:30 от улицы Чистопольская до улицы Академика Королева в оба направления, с 07:00 до 11:30 от улицы Пушкина до улицы Мусы Джалиля, с 06:15 до 16:15 от улицы Мусы Джалиля до улицы Ташаяк.

В этот же день с 07:15 до 11:00 не будет движения на улице Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата, с 07:15 до 16:15 от улицы Тази Гиззата до улицы Татарстан. С 07:30 до 11:00 от улицы Пушкина до улицы Наразбаева в оба направления, с 07:45 до 11:00 по улице Айдинова на участке от Салимжанова до Щербаковского переулка и улица Петербургская от улицы Айдинова до улицы Наразбаева в оба направления.

А также с 08:15 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Подлужная от съезда с моста Миллениум до улицы Подлужная, 17 в оба направления.

Напомним, участники Казанского марафона пробегут по маршруту вдоль основных достопримечательностей города: озера Кабан, парка Тысячелетия и Казанского кремля.