С начала октября из общественного транспорта Казани высадили 17 пассажиров без масок

В Казани сотрудники комитета по транспорту продолжают рейды в общественном транспорте. Пассажиров буквально заставляют надевать маски, а те, кто не соглашаются – высаживают.

Как сообщает пресс-служба комитета, с 1 по 6 октября 2020 года было проверено 1221 единиц общественного транспорта (автобусы, трамваи и троллейбусы). По результатам проверки был выявлен 551 пассажир без маски. При этом 534 пассажира надели маску на месте, 17 нарушителей высадили из транспорта.

«Чаще всего масочный режим нарушают студенты», - отмечается в сообщении.

Также сотрудниками автотранспортных предприятий усилен контроль за водителями и кондукторами.

Напомним, в Казани закрыли магазин из-за того, что продавец игнорировала рекомендации Роспотребнадзора.