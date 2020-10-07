Владимир Путин заявил, что в случае введения новых ограничений нужно дать людям заниматься спортом

6 октября на заседании совета по физкультуре и спорту президент России Владимир Путин отметил, что в случае новых ограничений из-за коронавируса людям важно сохранить физическую активность.

«В новой стратегии развития физкультуры надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», - цитирует президента ТАСС.

Владимир Владимирович отметил, что в период пандемии в стране были отменены множество спортивных мероприятий, а ограничения, которые коснулись спортзалов и спортклубов, почувствовали и граждане, и профессиональные спортсмены.

Ранее в управления Роспотребнадзора по Татарстану рассказали, планируют ли переводить школы региона на "дистанционку" из-за ситуации с коронавирусом.