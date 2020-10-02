«Серьезных проблем нет»: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах Казани

2 октября на пресс-конференции глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о ситуации с коронавирусом в школах и ВУЗах.

«Серьезных проблем мы не видим, на сегодня очагов заболевания нет. Есть единичные случаи заражения коронавирусом – 17 человек, из них 10 педагогов, 3 школьника и 4 студента. При этом 15 случаев – это ОРВИ и только два случая пневмония. За весь сентябрь на входных фильтрах в школах 4440 детей с признаками ОРВИ, отправлены домой. За сутки таких детей оказалось 114», - рассказала Патяшина.

Также, по словам главы Роспотребнадзора по региону, за последнюю неделю из-за заболевания ОРВИ закрыли 34 класса в 16 школах – это школы в Казани и Бавлинский район.

Напомним, Глава Роспотребнадзора России рассказала, стоит ли вводить новые ограничения из-за коронавируса.