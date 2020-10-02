Наверх

Новости Казани и РТ

09:54, сегодня
Масштабные проверки водителей устроит Госавтоинспекция Казани
11:56, сегодня
Двоих иностранцев задержали в Казани за покушение на сбыт наркотиков
11:31, сегодня
С 18 октября по вечерам парковки в Казани станут платными
16:38, 30.09.2020
«Я занималась этим на голом полу с торчащими гвоздями»: девушка из Казани о духовных практиках
11:02, сегодня
Гендиректора и руководителя проектов строительной компании Казани осудили за смерть троих рабочих
10:54, сегодня
«Эпидемия» добралась до федеральных каналов: на ТВ-3 выйдет самый успешный российский сериал
10:30, сегодня
«Серьезных проблем нет»: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах Казани
16:20, 30.09.2020
Казанцы получат кэшбэк до 20% на все покупки в магазине «Перёкресток»
10:14, сегодня
Турист из Татарстана погиб в Турции: его зажало автоматическим окном
09:56, сегодня
Преимущества духовых шкафов
09:32, сегодня
В Челнах пьяный водитель сбил девушку на мотоцикле
13:15, 30.09.2020
«Нас воспринимают всерьез»: как три девушки из Казани держат «неженский» бизнес в своих руках
09:30, сегодня
ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом
19:38, 01.10.2020
Итоги дня в Челнах: пожар из-за телефона, три ребенка пострадали в ДТП, забытый ветеран
17:47, 01.10.2020
Троих подростков из Татарстана, которые убили таксиста, заключили под стражу до конца ноября
09:05, 29.09.2020
«Ребёнок всё время за телефоном»: 4 способа улучшить успеваемость с помощью гаджетов
17:38, 01.10.2020
Поймали крокодила: браконьер выловил из алтайской реки неожиданную находку
16:52, 01.10.2020
Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет выбирают смартфоны
16:40, 01.10.2020
Что-то нечленораздельное на татарском: певица из Челнов Tatarka выпустила первую песню после развода
16:24, 01.10.2020
Бил спящего товарища ножом: жителя Казани обвиняют в покушении на убийство
15:49, 01.10.2020
Минэкологии Татарстана проводило незаконные проверки предпринимателей
15:31, 01.10.2020
Двухнедельные каникулы у школьников: будут ли вводить регионы «экстренные» выходные?
15:16, 01.10.2020
«Совесть имейте»: челнинец недоволен подарком на день пожилых людей
14:09, 01.10.2020
110 пассажиров без маски высадили из общественного транспорта в Казани
13:43, 01.10.2020
Банк «Открытие» отменяет комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес»
13:25, 01.10.2020
«Так ему и надо!»: в Казани водитель разбил «Мустанг»
13:02, 01.10.2020
«Нет отмене татарского языка!»: в Казани у полилингвальной школы прошел одиночный пикет
12:48, 01.10.2020
Недалеко от Казани появятся «Зеленодольские термы»
12:41, 01.10.2020
Ученые нашли натуральное средство от коронавируса
11:54, 01.10.2020
Дополнительные отделения для «коронавирусных» пациентов откроют в РКБ Татарстана
11:44, 01.10.2020
Гадалка обманула челнинского предпринимателя: попросила 50 рублей на детей, а исчезло 5 тысяч
11:29, 01.10.2020
40-летнего жителя Казани осудили за грабеж
10:58, 01.10.2020
Из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино в Казани теперь можно доехать на автобусе
10:55, 01.10.2020
Альпинисты из Челнов пропали на горе Эльбрус. Выручать их пришлось спасателям
10:21, 01.10.2020
Маленьким гепардам в зоопарке Казани дали имена
10:04, 01.10.2020
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4%
10:04, 01.10.2020
Пожилая челнинка чуть не сгорела из-за сотового телефона
09:59, 01.10.2020
В Казани сошел с рельсов грузовой поезд
09:40, 01.10.2020
Водитель в Казани насмерть сбил пенсионера
09:22, 01.10.2020
Три ребенка пострадали в Челнах в столкновении Фольцвагена и Тойоты
19:00, 30.09.2020
В Казани у 10% пациентов с онкологией нашли коронавирус
18:30, 30.09.2020
Глава Роспотребнадзора России рассказала, стоит ли вводить новые ограничения
18:13, 30.09.2020
Нового министра образования назначили в Татарстане
18:00, 30.09.2020
Туристический маршрут «Два Вокзала» запустят в Казани с 1 октября
17:39, 30.09.2020
Новые старшие: как общается, знакомится и живет новое поколение людей старшего возраста
17:30, 30.09.2020
Родители погибшего сына в Казани разыскивают очевидцев
17:15, 30.09.2020
С 1 октября в Казани перестанут работать фонтаны
16:54, 30.09.2020
2 октября в Казани перехватят цифровое ТВ вещание и запустят систему оповещения
16:39, 30.09.2020
Челнинское предприятие наказали за запах
15:38, 30.09.2020
Минздрав Татарстана: «Медсестре по приему вызовов не положены «коронавирусные» выплаты»
14:50, 30.09.2020
Тело таксиста из Татарстана нашли в багажнике машины. В убийстве подозревают троих подростков
14:34, 30.09.2020
Tele2 удваивает гигабайты при покупке на «Маркете Tele2»
13:46, 30.09.2020
Телеведущий Алексей Куличков рассказал юному корреспонденту Казани о дорожной безопасности
13:32, 30.09.2020
Более миллиона рублей перевела пенсионерка из Казани мошеннику
12:46, 30.09.2020
Жителей Казани оповещают о необходимости соблюдать масочный режим по смс
12:30, 30.09.2020
Под Челнами насмерть сбили пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
12:16, 30.09.2020
Выходить или нет: пенсионеров Татарстана просят сидеть дома, но зовут на праздничные мероприятия
12:13, 30.09.2020
ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн
12:01, 30.09.2020
Женщина, избивавшая 2-х летнего ребенка, отделалась условкой
11:45, 30.09.2020
«Шальная императрица»: что говорит о Татарстане назначение Ирины Волынец новым детским омбудсменом
11:20, 30.09.2020
Два человека с коронавирусом скончались в Татарстане
11:01, 30.09.2020
В Челнах на озере появились новые жильцы – красноухие черепахи
10:57, 30.09.2020
Голикова: «При прохождении фильтра в школах Татарстана у 9 детей обнаружили коронавирус»
10:17, 30.09.2020
Погода в Казани: в Гидрометцентре России рассказали, когда закончится бабье лето
10:01, 30.09.2020
В мэрии мерзнущим в квартирах челнинцам посоветовали теплее одеваться
10:00, 30.09.2020
За оскорбление сотрудника полиции житель Казани заплатит штраф
09:31, 30.09.2020
Три жителя Казани отравились грибами
09:01, 30.09.2020
В Татарстане женщина наказала любимого за пьянку: пырнула ножом в грудь
08:56, 30.09.2020
В Казани женщина-водитель при развороте протаранила «Мазду»
08:21, 30.09.2020
Стинг отменил концерт в Казани и других городах: «Не смогли перенести»
18:05, 29.09.2020
ГИБДД Татарстана переходит в усиленный режим работы
17:41, 29.09.2020
Жительница Казани поборется за обложку Cosmopolitan и полмиллиона рублей на реалити-шоу «Модель XL»
17:01, 29.09.2020
Без маски? Иди пешком: в общественном транспорте Казани ужесточат проверки
16:23, 29.09.2020
Дорожный беспредел: на трассе в Татарстане произошла драка
16:08, 29.09.2020
«С таким мужем желательно подстраховаться»: жена футболиста Тарасова похвасталась новой квартирой
15:59, 29.09.2020
«Горячая уборка урожая»: трактор сгорел в Татарстане
15:30, 29.09.2020
Незаконно работающую вышку сотовой связи закрыли в Казани
15:08, 29.09.2020
«Коронавируса нет»: 20 классов в 15 школах Татарстана закрыли на карантин
15:01, 29.09.2020
Кровавые разборки: челнинец пытался избить брата металлическим прутом
14:44, 29.09.2020
Почти 765 млн рублей выделят власти Татарстана на строительство разворота на Оренбургском тракте
14:19, 29.09.2020
В Татарстане нашли тело пенсионера, который пропал почти две недели назад
14:04, 29.09.2020
Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Татарстане
14:01, 29.09.2020
Челнинец украл в «Пятерочке» кошелек, который покупатель забыл на стеллаже
13:46, 29.09.2020
62-летний житель Татарстана в Самарской области упал с мотодельтопланом
13:28, 29.09.2020
Татарстанцы предпочитают классику и аромат: стали известны любимые презервативы жителей республики
13:01, 29.09.2020
Челнинец ночью бутылкой разбил витрину магазина и вынес алкоголь, сигареты
10:28, 29.09.2020
На молодого челнинца завели дело за кражу. Следствие считает, что он напился и угнал электросамокат
10:01, 29.09.2020
«Срочно приезжайте, выстрелили прямо в вену»: татарстанец позвонил в полицию
10:01, 29.09.2020
Мертвая душа: в Татарстане директор школы фиктивно принял на работу тещу уборщицей
09:01, 29.09.2020
Формула 1 по-челнински: водители газелек устроили гонки, люди попадали на пол
Фото: скриншот видео

«Серьезных проблем нет»: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах Казани

02.10.2020, 10:30 248 1 prokazan.ru

2 октября на пресс-конференции глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о ситуации с коронавирусом в школах и ВУЗах.

«Серьезных проблем мы не видим, на сегодня очагов заболевания нет. Есть единичные случаи заражения коронавирусом – 17 человек, из них 10 педагогов, 3 школьника и 4 студента. При этом 15 случаев – это ОРВИ и только два случая пневмония. За весь сентябрь на входных фильтрах в школах 4440 детей с признаками ОРВИ, отправлены домой. За сутки таких детей оказалось 114», - рассказала Патяшина.

Также, по словам главы Роспотребнадзора по региону, за последнюю неделю из-за заболевания ОРВИ закрыли 34 класса в 16 школах – это школы в Казани и Бавлинский район.

Напомним, Глава Роспотребнадзора России рассказала, стоит ли вводить новые ограничения из-за коронавируса.

 

СМИ Медицина / Минздрав Дети Образование Коронавирус Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Двоих иностранцев задержали в Казани за покушение на сбыт наркотиков
Итоги дня в Челнах: пожар из-за телефона, три ребенка пострадали в ДТП, забытый ветеран
С 18 октября по вечерам парковки в Казани станут платными
Ученые нашли натуральное средство от коронавируса
Гендиректора и руководителя проектов строительной компании Казани осудили за смерть троих рабочих
Масштабные проверки водителей устроит Госавтоинспекция Казани
Троих подростков из Татарстана, которые убили таксиста, заключили под стражу до конца ноября
Бил спящего товарища ножом: жителя Казани обвиняют в покушении на убийство
Минэкологии Татарстана проводило незаконные проверки предпринимателей
Двухнедельные каникулы у школьников: будут ли вводить регионы «экстренные» выходные?
110 пассажиров без маски высадили из общественного транспорта в Казани
«Так ему и надо!»: в Казани водитель разбил «Мустанг»
«Нет отмене татарского языка!»: в Казани у полилингвальной школы прошел одиночный пикет
Недалеко от Казани появятся «Зеленодольские термы»
Дополнительные отделения для «коронавирусных» пациентов откроют в РКБ Татарстана
40-летнего жителя Казани осудили за грабеж
Из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино в Казани теперь можно доехать на автобусе
Маленьким гепардам в зоопарке Казани дали имена
В Казани сошел с рельсов грузовой поезд
Водитель в Казани насмерть сбил пенсионера
В Казани у 10% пациентов с онкологией нашли коронавирус
Глава Роспотребнадзора России рассказала, стоит ли вводить новые ограничения
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
02 октября 2020
11:37
Конечно там у вас ничего не видно, если адекватные диагнозы всем запретили ставить.
У человека воспаление во всю идет, а типа врачи ставят ему диарея.
Зато статистика такая, что глаз не режет.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться