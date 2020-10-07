В Татарстане собака укусила шестилетнего ребенка за лицо. Его прооперировали

Игра с собакой для шестилетнего жителя Татарстана закончилась травмой глаза.

По рассказам медиков Детской республиканской клинической больницы, в приемное отделение поступил ребенок с рваной раной нижнего века и полным отрывом нижнего слезного канала. Так же был выявлен разрыв конъюнктива нижнего свода глазного яблока. Как пояснили родители пострадавшего, травму ребёнок получил во время игры во дворе, домашняя собака накинулась на ребенка и укусила его в лицо.

"Ребенку в два этапа было проведено хирургическое лечение. На первом этапе были уложены лоскуты кожи на место, обработана рана. Вторым этапом восстановили проходимость слезных путей, так как если этого не сделать, то будет постоянное слезотечение и даже инфицирование глаза", - пояснили в медучреждении.

Вся область слезного канала была повреждена, свою слезную точку найти не удалось, поэтому был установлен стент, который поможет сформировать новый слезный канал. Ребенку предстоит проходить с ним месяц-полтора.

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Сейчас маленький пациент выписан домой, ему лучше. Слезотечение снизилось, это говорит о том, что слезный канал уже начал свое формирование и в скором времени глаз ребенка восстановится.

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