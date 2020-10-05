Министром строительства Татарстана стал Марат Айзатуллин

Новым министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана стал Марат Айзатуллин.

Его сегодня представит сотрудникам министерства глава правительства республики Алексей Песошин. Ранее пост министра занимал Фарит Ханифов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СПРАВКА

Марат Айзатуллин родился в 1977 году в Буинске. Окончил КГЭУ по специальности «электроснабжение». В 2011 году получил диплом юриста в Казанском университете. Ранее работал директором ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» и возглавлял некоммерческую организацию «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ».

Ранее в Татарстане назначили нового министра образования.