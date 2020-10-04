Смертельное ДТП: в Челябинской области женщина без прав и в состоянии опьянения сбила троих детей

Жительница Челябинской области сбила троих детей в деревне Бутырки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Известно, что дети катались в этот момент на скутере.

"В деревне Бутырки Чебаркульского района произошло столкновение скутера под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения и автомобиля ВАЗ-2110. В результате ДТП пассажир скутера, мальчик 2010 года рождения, погиб, еще двое несовершеннолетних, в том числе 2017 года рождения, были госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Известно, что водитель с места происшествия попытался скрыться, но быстро был найден. Им оказалась местная жительница 1991 года рождения. Прав на управление транспортным средством она не имеет. По результатам медосвидетельствования, в момент ДТП она была пьяна.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание на срок до 12 лет лишения свободы.