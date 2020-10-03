Автоинспекторы наказали мать из Казани, чей ребенок катался на тележке по автомобильной дороге

На мать из Казани, чей ребенок катался на проезжей части в центре города, составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей.

Источник: скриншот из видео

Напомним, что в конце сентября в социальных сетях появилось видео, на котором подросток ездит на продуктовой тележке по проезжей части площади Тысячелетия. Инспекторы выяснили, что "героем" ролика стал 13-летний мальчик: в школе о ребенке отзываются плохо, жалуются на проблемы с поведением и отсутствие контроля со стороны родителей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.