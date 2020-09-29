Мамкины блогеры: подростки в центре Казани катались по дороге на тележке из магазина

В соцсетях появилось видео, как по центральным улицам Казани подростки «гоняли» на тележке из супермаркета. Очевидцы подписали видео как «Мамкины блогеры». В комментариях моментально налетели казанцы.
«А потом какой-нибудь водитель сядет из-за такого»
«Ремня всыпать…»
«Таких надо привлекать к ответственности, штрафовать. Мозги потеряли совсем»
Автор ролика отметил, что такие экстремалы крайне опасны для всех окружающих и есть вероятность того, что однажды водитель просто не заметит двигающегося на необычном транспорте подростка.
Ранее мы рассказывали о парнях, которые катались в Казани на крыше машины.
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