Мамкины блогеры: подростки в центре Казани катались по дороге на тележке из магазина

В соцсетях появилось видео, как по центральным улицам Казани подростки «гоняли» на тележке из супермаркета. Очевидцы подписали видео как «Мамкины блогеры». В комментариях моментально налетели казанцы.

«А потом какой-нибудь водитель сядет из-за такого»

«Ремня всыпать…»

«Таких надо привлекать к ответственности, штрафовать. Мозги потеряли совсем»

Автор ролика отметил, что такие экстремалы крайне опасны для всех окружающих и есть вероятность того, что однажды водитель просто не заметит двигающегося на необычном транспорте подростка.

Ранее мы рассказывали о парнях, которые катались в Казани на крыше машины.