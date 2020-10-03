Казанский бизнесмен купил телефон стоимостью 600 тысяч рублей и потерпел неудачу

Казанский бизнесмен Эмиль Бадрутдинов подал в суд на московский ЦУМ из-за сломанного телефона Vertu стоимостью 611 тысяч рублей. Сразу после покупки дорогого аппарата мужчину ждало разочарование: не работали экран и камера телефона. Казанец вернул неисправный прибор в магазин: там устройство у него приняли, а вот чехол к телефону стоимостью 41 тысячу рублей забрать не пожелали.



Бизнесмен не согласился с этим и пошел в суд: в иске Бадрутдинов потребовал с ЦУМа больше одного миллиона рублей, из них 350 тысяч - в счет компенсации морального вреда. Судья удовлетворил требования, но лишь частично: мужчина от магазина получит 20 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash.