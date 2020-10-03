Стали известные данные о смертности в Татарстане в августе

В августе 2020 года в Татарстане умерло на 700 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в последний месяц лета в этом году умерло 4 254 человек, то в 2019 году в августе умерло 3 553 человек.

По России смертность в августе также увеличилась: по сравнению с прошлым годом умерло на 13 781 человек больше, сообщает Росстат.

Тем временем в стране разрастается осенняя волна распространения коронавируса: в четверг выявлено 9 412 новых случаев заражения COVID-19, из них 28 в Татарстане. Согласно официальной статистике, за весь период пандемии в республике от коронавирусной инфекции умерло 78 человек.