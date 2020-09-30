Погода в Казани: синоптик Гидрометцентра России рассказал, когда закончится бабье лето

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике будет тепло и без осадков. Средняя температура днем составит +17…+20 градусов.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, так называемое бабье лето простоит в регионах как минимум до следующего понедельника.

«Достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно», - отметил специалист в беседе с РИА Новости.

По данным сервиса Яндекс погода, преимущественно теплая и сухая погода в Казани задержится до конца следующей недели. Средняя температура днем составит +15 градусов, ночью +8 градусов.