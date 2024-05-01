Жителя Набережных Челнов подозревают в краже больше 6 000 рублей у таксистки

Жителя Набережных Челнов Татарстана подозревают в воровстве у таксистки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ.

По информации следствия, 20-летний молодой человек поймал такси и попросил у автоледи мобильник, чтобы якобы позвонить приятелю. Дама доверилась парню и дала ему телефон. После поездки она заявила, что с ее карты пропало больше 6 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе рассказали, что правоохранители установили и задержали фигуранта. Им оказался житель Башкортостана. Молодой человек во всем сознался и возместил пострадавшей причинённый ущерб.

Ранее мы писали о том, что в Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку.