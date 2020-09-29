62-летний житель Татарстана в Самарской области упал с мотодельтопланом

В Самарской области выясняются обстоятельства жесткой посадки мотодельтаплана. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным около 06:20 29 сентября в около населенного пункта Семеновка в Самарской области упал мотодельтоплан, на борту которого был 62-летний мужчина. Он получил травмы», - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным портала sova.inform, пострадавший является жителем Татарстана (Зеленодольск).

Напомним, 28 сентября у метро "Дубравная" молодой водитель сбил пенсионера. От удара мужчине оторвало ногу.