В октябре увеличится количество рейсов из Казани в Москву

С 1 октября авиакомпания «Победа» нарастит количество рейсов из Казани в Москву (Внуково). Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Татарстана.

Так, в понедельник, вторник, среду и субботу: вылететь из Казани в Москву можно будет в 22:20, прибытие в 23:55. Вылет из Москвы (Внуково) в 20:25, прибытие в Казань в 21:55.

В четверг и в воскресенье вылет из Казани в 18:25, прибытие в Москву (Внуково) 20:00. Вылет из Москвы (Внуково) в 16:30, прилет в Казань в 18:00.

В пятницу вылет из Казани в 09:55, прибытие в Москву (Внуково) 11:30. Вылет из Москвы (Внуково) в 08:00, прилет в Казань в 09:30.

Данный график сохранится до конца октября, на данный момент билеты уже в продаже.

Ранее мы рассказывали о том, что в скором времени из Казани в Москву можно будет улететь за 499 рублей.