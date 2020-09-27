Болезнь не отступает: татарстанцы продолжают заболевать коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19, три из них завозные, остальные контактные. Пять человек госпитализированы, 20 получают лечение на дому.

Среди заболевших один человек в возрасте от 18 до 30 лет, 6 человек – от 30 до 50 лет, 10 человек – от 50 до 60 лет, 4 человека – от 60 до 70 лет, 4 человека – от 70 до 80 лет.

11 заболевших проживают в Казани, по два человека – в Балтасинском, Зеленодольском и Нурлатском районах, по одному – в Набережных Челнах, Апастовском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Спасском и Тетюшском районах.

На 27 сентября в Татарстане зарегистрировано 7160 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 6048 человек, в том числе 28 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

По информации федерального оперативного штаба, в России за сутки зафиксировано 7867 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за период пандемии в стране заболели 1 млн 151 тыс. 438 человек, выздоровели 943 тыс. 218 человек, умерли 20 тыс. 324 человека.