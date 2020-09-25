Работников на «удаленке» не смогут уволить за пьянство на рабочем месте

В России предлагают не увольнять работников на "удаленке" за появление пьяным на рабочем месте. Это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе, пишут "Известия". Также это относится к наркотическому и иному токсическому опьянению.

Кроме того, удаленного работника не смогут уволить за прогул в традиционном его понимании, то есть отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. При этом расстаться с работником по инициативе компании можно, если он не выходит на связь "более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции", предполагает документ.

Добавим, что документ создала рабочая группа, которая корректирует законопроект ко второму чтению. В нее входят представители Госдумы, Минтруда, организаций профсоюзов и работодателей, эксперты. Ранее сообщалось, что закон об удаленной работе могут принять в октябре, в силу он вступит со следующего года.