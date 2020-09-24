Путина номинировали на Нобелевскую премию мира-2021

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021. Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков. Как отметили в Московском Кремле, к данному решению там относятся индифферентно.

"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", - передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который ответил на вопрос об отношении Кремля к выдвижению Путина на эту премию.

Добавим, что в 2021 году на данную премию также выдвинули президента США Дональда Трампа.