В Казани поймали мужчину, который поджег внедорожник на подземной парковке

Полицейские Казани поймали злоумышленника, который поджег чужой автомобиль на подземной парковке на Дубравной.

По информации пресс-службы МВД РТ, 40-летний житель дома по улице Дубравная обратился к правоохранителям с сообщением о поджоге своей машины. Неизвестный причинил ущерб его автомобилю "Тойота Рав 4" на 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 68-летнего мужчину. Он признался, что незаметно проник на парковку и положил под капот автомобиля подожженную бумагу. Площадь возгорания передней части автомобиля составила пять квадратных метров.

В настоящее время следствие продолжается. Полицейские выясняют мотив преступления. Мужчина находится под подпиской о невыезде.