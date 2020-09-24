В Казани прокуратура нашла лицей, который учил детей без лицензии

В Казани прокуратура выявила образовательное учреждение, работавшее без лицензии. По данным надзорного ведомства, это многопрофильный лицей №187 в Советском районе города.

Образовательное учреждение начало работу 1 сентября 2020 года, 26 августа Исполком Казани выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, при этом лицензии у лицея не имелось. О недопустимости работы без данного документа директора учреждения заранее предупредила прокуратура.

"В связи с этим в адрес руководителя Исполнительного комитета города Казани представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", - пояснили в прокуратуре.

В Исполкоме сообщили, что документы для получения лицензии на образовательную деятельность находятся на рассмотрении в департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. Документ должен быть оформлен до 5 октября.