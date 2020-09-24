В Казани насмерть сбили женщину. Ее личность пока не установлена

В Казани на улице Товарная насмерть сбили женщину. Об этом сообщают в МВД РТ. По данным ведомства, авария произошла вечером 22 сентября возле СНТ «Тал».

Водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», двигаясь со стороны Казани в направлении поселка Займище, по предварительным данным отвлекся от управления и сбил шедшую по дороге в попутном направлении женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Выяснить личность женщины правоохранители не смогли, так как у нее не было при себе документов. Известно, что на вид ей около 40 лет.

В настоящее время устанавливается личность погибшей, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.