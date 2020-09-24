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Иллюстративное фото smolensk.glavny.tv

В Казани насмерть сбили женщину. Ее личность пока не установлена

24.09.2020, 06:38 184 0 prokazan.ru
ДТП произошло вечером 22 сентября

В Казани на улице Товарная насмерть сбили женщину. Об этом сообщают в МВД РТ. По данным ведомства, авария произошла вечером 22 сентября возле СНТ «Тал».

Водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», двигаясь со стороны Казани в направлении поселка Займище, по предварительным данным отвлекся от управления и сбил шедшую по дороге в попутном направлении женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Выяснить личность женщины правоохранители не смогли, так как у нее не было при себе документов. Известно, что на вид ей около 40 лет. 

В настоящее время устанавливается личность погибшей, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

ДТП Смерть Казань
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