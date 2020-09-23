В Казани на Баумана будут бесплатно раздавать средства контрацепции

В Казани пройдут мероприятия в честь Всемирного дня контрацепции. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава РТ.

По данным министерства, 26 сентября горожан будут бесплатно тестировать на ВИЧ, а также раздадут барьерные средства контрацепции. Кроме того, на Баумана пройдет интерактивная программа и консультации специалистов. Начало в 10 часов.

Добавим, что Всемирный день контрацепции отмечается с 2007 года, по замыслу организаторов, он должен привлечь внимание властей и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения к средствам контрацепции.