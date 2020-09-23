В Татарстане сотрудницу Ростехнадзора будут судить за взятку

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней женщины - руководителя отдела анализа и контрольно-разрешительной деятельности Приволжского управления Ростехнадзора. Она обвиняется в получении взятки.

По информации надзорного ведомства, 8 ноября 2019 года обвиняемая получила от руководителя одного из предприятий взятку в размере 25 тысяч рублей помощь в получении лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта в Елабуге.

Кроме того, в период с октября 2019 по январь 2020 года обвиняемая получила от заместителя руководителя экспертно-проектной компании незаконное вознаграждение в размере 92 тысяч рублей за беспрепятственное внесение в реестр 184 заключений экспертиз промышленной безопасности.

Свою вину женщина не признала. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.