СМИ: ведущий «Русского лото» Михаил Борисов мог заразиться коронавирусом в Казани

Бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скоропостижно скончался 19 сентября. Как сообщал Mash, у артиста был коронавирус.

В последний для ведущего рабочий день его из-за высокой температуры не пустили на съемочную площадку. Он до последнего отказывался ехать в больницу, но когда самочувствие Борисова ухудшилось, ему вызвали скорую помощь.

Как пишет издание Лайф, изначально коллеги подозревали у артиста стенокардию, сердечный приступ. Но позже выяснилось, что артист мог простыть во время командировки в Казань. 71-летний артист, режиссёр, преподаватель и телеведущий запустил болезнь. Спасти жизнь Борисова врачи не смогли.