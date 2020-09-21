В Казани стартовал отопительный сезон. Куда звонить, если возникли проблемы?

В Казани сегодня, 21 сентября, начался отопительный сезон. В настоящее время тепло подано в более чем 470 объектов, что составляет 57% от общего количества, досрочно отопление на прошлой неделе дали в учреждениях здравоохранения и образования города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тепло дали более чем в половине школ города, 80% детсадов, получила отопление пятая часть учреждений здравоохранения. С сегодняшнего дня подача тепла начнется во все объекты, в том числе в многоквартирные жилые дома. Перевод отопительных систем в рабочий режим проходит в течение двух недель – в это время будут проводиться работы по регулировке и отладке теплоснабжения. В период пуска тепла в Комитете ЖКХ Исполкома Казани будут работать телефоны горячей линии. Номера телефонов - +7(843)590-96-22, 590-96-23.

По вопросам пуска тепла также можно обращаться в систему «Открытая Казань» +7(843)236-41-23, а также в администрации районов по телефонам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы +7(843)520-75-39;

Вахитовский и Приволжский районы +7(843)264-30-96;

Кировский и Московский районы +7(843)557-76-10;

Советский район +7(843)272-01-05, 272-75-70, 272-16-23, 272-00-65;

Префектура «Старый город» +7(843)221-49-99.