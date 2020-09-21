Снова нарушения: Ростехнадзор приостановил строительство метро в Казани

Приволжское Управление Ростехнадзора приостановило строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 22 июня по 2 июля 2020 года специалисты Управления провели проверку ранее выданного предписания АО «Казметрострой» в отношении объекта капитального строительства первого участка второй линии метро от "Фучика" до "Сахарова".

"В ходе проверочных мероприятий выявлено, что на объекте продолжаются строительно-монтажные работы без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также без утвержденной техническим заказчиком ГКУ «ГИСУ» проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы", - сообщают в пресс-службе Ростехнадзора.

Составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, материалы были направлены в суд для вынесения решения. 17 сентября 2020 года вынесено решение о приостановке строительства объекта сроком на 60 суток. За этот срок организация должна устранить все выявленные нарушения.

Напомним, что ранее при строительстве уже находили нарушения, при этом буквально на днях Главгосэкспертиза одобрила строительство второй ветки.