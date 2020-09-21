«Помыться приехал»: в Казани у трамвая оборвался провод около автомойки под мостом

В Казани трамвай снова попал в дорожные хроники. На этот раз у транспортного средства на разворотном кольце оборвался провод.

Трамвай, стоящий под мостом поперек пешеходного перехода, засняли очевидцы происшествия. На фото видно, что транспортное средство перегородило переход. Казанцы также обратили внимание на то, что "застрял" трамвай около автомойки.

"Помыться приехал", - шутят пользователи соцсетей.

Судя по снимку, пассажиров из транспорта высадили, о пострадавших не сообщается. Ранее в Казани было отмечено сразу несколько происшествий с участием трамваев: на перекрестке Гвардейской и Аделя Кутуя транспортное средство "убежало" от водителя, на перекрестке Тульской и Авангардной трамвай столкнулся с автокраном.