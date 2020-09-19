В Казани будут сносить хрущевки? В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах

Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий проведение реновации по московскому принципу в регионах России. Он опубликован в электронной базе и предполагает комплексное развитие территорий, сейчас застроенных аварийными и ветхими домами. Законопроект планируют рассмотреть уже в октябре.

В документе указано, что в программу войдут территории, не менее чем на 50% застроенные аварийными домами, домами, снос и реконструкция которых планируются на основании адресных программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов, утвержденных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Также развитию подлежат территории с незаконными и ветхими нежилыми строениями.

Для участия в программе необходимо согласие двух третей жильцов многоквартирного дома, также должны быть обеспечены права собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Выйти из программы многоквартирный дом может до утверждения проекта планировки. Указывается также, что на месте старых домов могут быть построены новые.

"Решение о комплексном развитии территории может предусматривать строительство на территории, подлежащей комплексному развитию, многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в котором все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количество жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и (или) строительство наемных домов",- сообщается в документе.

Напомним, что основой для законопроекта стал пример реновации в Москве. Ранее на примере столицы и других стран корреспондент ProKazan.ru выяснил, как может выглядеть реновация в Казани.