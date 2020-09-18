Стендапер из Казани принял участие в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

«Открытый микрофон» - это оригинальный юмористический проект телеканала ТНТ, участники которого борются за славу и 3000000 рублей. За последние годы жанр stand up стал настолько популярен, что сейчас почти в каждом городе появились свои открытые микрофоны, вечеринки под названием «Open mic», где может выступить любой человек. Но настоящей проверкой на прочность для начинающих и уже опытных юмористов остается «Открытый микрофон»

Молодые и талантливые ребята продолжают штурмовать юмористический Олимп. В пятом сезоне «Открытого микрофона» свое мастерство решил испытать 24-летний стендапер из Казани Никита Никитин.

Путь Никиты в стендап начинался с игры в КВН, но отыграв две игры, парень узнал, что в Казани проводят стендап вечеринки - Открытый Микрофон. С тех пор, как Никита решил попробовать выступить на сцене со своими шутками, и начался его путь комика. Как признается молодой человек, за это время было все: смех, тишина зала, овации и ненависть. Он учился стендапу, выступая на сцене и смотря, как это делают более опытные комики. В Казани с единомышленниками они открыли стендап клуб, где он выступает как резидент.

Казанец представляет жанр музыкальный стендап, что достаточно сложно, учитывая, что музыкальных комиков в России можно пересчитать по пальцам. В своих выступлениях он старается быть искренним и затрагивать волнующие его темы.

Признается, что приятно удивился, когда узнал, что в 5 сезоне новым членом жюри будет Иван Абрамов, ведь он тоже музыкальный стендап-комик, надеется, что Иван точно смог бы помочь стать лучше в этом жанре.

Увидеть выступление казанского участника можно будет уже сегодня, 18 сентября, в 22:00 на ТНТ