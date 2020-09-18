В Татарстане мужчина перевел супруге все долги по алиментам, пока эвакуатор ехал забирать его BMW

В Нурлатском районе судебные приставы взыскали 240 тысяч рублей на содержание 7-летнего ребенка, однако к погашению этого долга мужчину побудил лишь арест сотрудниками службы автомобиля BMW. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

Известно, что 35-летний не выплачивал алименты на содержание дочери еще с 2014 года. В 2020 году девочке исполнилось 7 лет и супруга решила принудительно взыскать через суд эти средства. Сумма долга составила 240 тысяч рублей. Судебные приставы составили акт описи и ареста транспорта, однако мужчина, не дожидаясь эвакуатора для изъятия иномарки, незамедлительно выплатил весь долг перед ребенком в полном объеме.