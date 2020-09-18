Cтало известно, когда в Татарстане появится вакцина от коронавируса

На днях в Республику Татарстан поступит вакцина от коронавируса. Об этом на круглом столе рассказал главный эпидемиолог Минздрава Дмитрий Лопушов.

"Вакцина против коронавирусной инфекции, "Гам-КОВИД-Вак" - это его правильное название в соответствии с регистром. Торговая марка вакцины - "Спутник V", разработанна впервые в институте Гамалеи у нас, в Российской Федерации. В ближайшее время эта вакцина поступит к нам", - сообщил спикер.

Он также отметил, что после этой прививки заразиться коронавирусом уже невозможно.

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в 11 августа 2020 года.