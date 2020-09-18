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Cтало известно, когда в Татарстане появится вакцина от коронавируса

18.09.2020, 07:00 1 0 prokazan.ru
Она поступит в республику на днях

На днях в Республику Татарстан поступит вакцина от коронавируса. Об этом на круглом столе рассказал главный эпидемиолог Минздрава Дмитрий Лопушов. 

"Вакцина против коронавирусной инфекции, "Гам-КОВИД-Вак" -  это его правильное название в соответствии с регистром. Торговая марка вакцины - "Спутник V", разработанна впервые в институте Гамалеи у нас, в Российской Федерации. В ближайшее время эта вакцина поступит к нам", - сообщил спикер.

Он также отметил, что после этой прививки заразиться коронавирусом уже невозможно. 

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в 11 августа 2020 года

 

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
18 сентября 2020
07:10
В ближайшее. Лол.
Горожанин
0
18 сентября 2020
07:12
Скорее бы вакцину от жадности придумали.

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