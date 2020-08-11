В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации российской вакцины от коронавируса, она является первой в мире. Об этом глава государства сказал на совещании с челнами правительства.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - приводят слова Путина РИА Новости.

Также он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее, отметив, что вакцина работает, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые испытания.

Ранее в Роспотребнадзоре обнародовали результаты исследований россиян на наличие антител к COVID-19. Выяснилось, что больше всего граждан с антителами к инфекции - в Татарстане.