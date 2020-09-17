В Казани прокуратура судится с иполкомом в попытке расселить жильцов аварийного дома

После обращения граждан о бездействии местных властей прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что казанцы, проживающие по адресу ул. Некрасова, 15, так и не дождались расселения, которое должно было произойти еще в 2018 году. Тогда, в апреле 2018 года, этот дом был признан исполкомом аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на дальнейшую деформацию несущих стен, сопровождающаяся образованием новых трещин и увеличением старых, а также тот факт, что в 2017 году дом был признан исторически ценным градоформирующим объектом и подлежит охране, меры по переселению жильцов до сих пор не приняты.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

Напомним, что ранее с подобной ситуацией столкнулись жильцы дома на улице Клары Цеткин, 17Б. Их должны были расселить еще после 2001 года.