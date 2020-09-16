Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома

Пару дней назад на улице Клары Цеткин прямо на тротуар и проезжую часть обрушился фасад старинного здания. Только чудом в момент падения рядом не оказалось людей и жертв удалось избежать.

На улице Клары Цеткин обрушилась стена старинного здания

Страшно представить, что это мог быть жилой дом. Например, 17Б - здание, расположенное буквально через дорогу. Криво стоящая входная дверь, ветхие подъезды, местами разбитые стекла и стены, на которых почти не осталось цельных кусков штукатурки и краски - так оно выглядит, однако в нем все еще проживают 64 человека. Правда каждый раз перед выходом они вынуждены прикрывать голову руками - мало ли упадет на голову какой-нибудь столетний кирпич.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с обитателями этого дома и узнал, почему, несмотря на явную непригодность и аварийность здания, они вынуждены продолжать жить в этих помещениях.

Грибы на стенах и падающие кирпичи: что творится в доме, которому почти 100 лет

Знакомство с домом начинается с огромной дыры в потолке. Стоя на пороге коммунальной кухни, жительница Алсу рассказывает, как это плита в один из дней чуть не проломила ей голову.

"Только я отошла от газа, слава богу, огромный потолочный пласт грохнулся. Понятно, что он меня, вероятно, не убил бы, но тем не менее сотрясение мозга обеспечил бы. И это ладно я! А ребенок маленький бы стоял?" - негодует она.

С потолка часто падают куски плит и штукатурка

За 47 лет ее жизни здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Правда бабуля (здесь так ласково зовут бабушку Нину с третьего этажа) вспоминает, что в 1968 году "что-то вроде бы делали".

Нина Павловна живет в доме практически всю жизнь

"Но нас тогда еще самих не было", - смеется на это присоединившийся к диалогу сосед Эдуард.

То, в каком состоянии сейчас находится дом, ужасает. С потолка периодически падают плиты, оголяя деревянный каркас, в открытую проводку каждый дождливый сезон стекает вода, угрожая устроить в доме пожар. Пенсионер Юрий Павлович параллельно с готовкой ужина рассказывает, что в комнатах третьего этажа гниют крыши, а потом в сырых местах, если не следить, растут грибы. На первом страдают от иной напасти - тараканов. А вот пыль с потолков сыплется повсеместно, как, впрочем, и кирпичи.

Подъезды дома крошатся от ветхости

"Выходишь из подъезда, вверх смотришь - не падает ли - и выбегаешь, - усмехается условиям жизни Алсу. - Приехали из ЖКХ, какими-то железками эти кирпичи подцепили, чтобы на людей не падали. Но это нормально что ли? Все равно все когда-то грохнется".

На вопрос корреспондента "Где у вас ванная?" жильцы смотрят с круглыми глазами.

"Какая ванная? - недоумевают они. - Нет у нас ванны. Мы ходим в баню или моемся в тазах. Летом приходишь с работы: что делать? Натягиваешь простынь, чтобы соседи не зашли, и моешься. У нас ведь даже горячей воды нет".

У жильцов отсутствует даже горячая вода

"У прокурора волосы встали дыбом": как жильцы добивались признания аварийности дома

Дом №17Б на Клары Цеткин построили в далеком 1929 году. Под жилые помещения его отдали уже спустя пару лет - в 1935 году. С тех пор и до сегодняшнего дня все 26 квартир дома в Адмиралтейской слободе используются как жилые, хотя о необходимости сноса и расселения говорили здесь еще 20 лет назад.

"В 2001 году его поставили на ветхость, в 2011 году эта программа исчерпала свое и, не согласовав с жильцами, его с ветхости сняли", - рассказывает Эдуард.

"Да, нас еще тогда, после 2001 должны были расселить, - добавляет соседка Алсу. В этом доме она проживает с 80-ых годов. - К нам никто не приходил, несмотря на то, что периодически мы писали письма. Даже то, что нас сняли с ветхости, мы узнали случайно, после очередного письма. Оказалось, что наш дом остался после исчезновения программы не то что в подвешенном состоянии, а был признан нормальным жилым домом! Если бы управляющая компания сообщила в свое время, что нас снимают с ветхости, мы бы тогда пошевелились и сразу встали на аварийное жилье. Тогда мы бы уже не жили сейчас в таких условиях".

Жильцы показывают старое фото дома №17Б

Жильцы вспоминают, что соседний дом расселили уже более 10 лет назад. Условия жизни, отмечают они, были там даже лучше.

"В нем были деревянные полы, да, но ведь у них была и горячая вода, и холодная, у всех там были изолированные квартиры. Не было такого, чтобы с утра приходилось в очередь в туалет стоять", - удивляются они.

Исполком: "Нет у нас ни домов, ни квартир"

Вновь добиваться аварийности дома пришлось уже через прокуратуру. Без этого признать дом опасным для жизни жильцам не удавалось - отказывали.

"В прокуратуру за признанием аварийности в 2019 мы уже ходили с фотографиями, и у этого прокурора там прямо волосы дыбом встали", - рассказывают жильцы.

Суд признал действия Исполнительного комитета, отказывающего жильцам в расселении, незаконными, и возложил на администрацию района обязанность расселить его обитателей, а дом снести. Однако исполком в ответ попытался добиться отмены решения, направив апелляцию в Верховный суд Татарстана.

"Они проиграли. Сказали - нет, все равно расселить, - вспоминает Алсу. - Но с тех пор никакого так и не расселили. Говорят: вы не попали в программу по расселению 2019-2025. Вот и жди теперь! Мы даже ходили на прием к Гиниятуллину (Искандер Гиниятуллин - заместитель руководителя исполкома г. Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - прим. ред) Там был и Миронов (Сергей Миронов - глава администрации Кировского и Московского районов Казани - прим. ред). И вот они смотрят друг на друга, один спрашивает: "У нас что нибудь есть?" Другой: "Нет у нас квартир! Ни домов, ни квартир! Войдете в программу после 2025 года". Причем они сами еще не знают, какие там будут программы".

Корреспондент ProKazan.ru обратился в мэрию города и прокуратуру. Из исполкома на момент публикации материала ответ не пришел. Однако Руслан Галиев, старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью, прояснил ситуацию с неисполненным решением суда.

Как оказалось, отсрочку в исполнении судебного решения исполком не получил, а значит ссылаться на программу 2019-2025, после реализации которой жильцов якобы расселят, они не имею права.

"В связи с отказом ИК МО города Казани добровольно исполнить решение районного суда, исполнительный лист по делу прокуратурой района направлен в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ. 20.08.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство по указанному гражданскому делу. Поскольку надзор за деятельностью Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ осуществляет прокуратура города Казани, прокуратурой района подготовлено письмо о необходимости взятия на контроль исполнения указанного решения районного суда", - заверил Руслан Галиев.

Несмотря на обнадеживающий прогноз прокуратуры, сами жильцы в возможность расселения уже почти не верят.

"Мы отшельники!" - говорят они о себе и живут дальше среди обрушившихся потолочных плит и падающих на голову кирпичей.

Даже по внешнему виду здания видна его аварийность

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