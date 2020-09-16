Наверх

Новости Казани и РТ

19:23, сегодня
Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома
18:49, сегодня
Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин
18:30, сегодня
Челнинцы могут проголосовать за реставрацию дворовых катков
13:48, 14.09.2020
Кем станет поколение Z: почему казанцам не стоит отбирать мобильный телефон у ребенка
18:07, сегодня
В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом
17:22, сегодня
Tele2 обнулила трафик в мессенджере Discord для игроков
17:05, сегодня
«Как на прием к Президенту»: очередь в соцзащиту Челнов попала на видео
16:25, сегодня
В Следкоме Татарстана рассказали подробности о гибели двух человек на пожаре в ЖК «Царево village»
16:00, сегодня
В интернет-банке «Открытия» клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
15:38, сегодня
В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала
15:10, сегодня
Не хуже, чем в Бельгии: итальянец расчувствовался и снял видео с благодарнстью челнинским врачам
15:08, сегодня
В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек
15:01, сегодня
В Челнах дети попрошайничают, за отказ взрослых посылают
14:19, сегодня
Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить
14:15, сегодня
Билайн расширяет возможности «семейного домашнего кинотеатра»
14:01, сегодня
Челнинцы по 40 минут стоят на остановках в ожидании транспорта
13:01, сегодня
В Челнах водитель сбил девочку, вышел из машины и наорал на нее
12:15, сегодня
Врачи в Тукаевском районе голодают? Прокуратура проверила местную больницу
12:01, сегодня
И ребенок не нужен: бугульминец задолжал алиментов на 500 тыс. рублей
12:00, сегодня
ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
11:01, сегодня
Жительница Тукаевского района чуть не убила сожителя, пырнув ножом в живот
10:49, сегодня
В МЧС Татарстана озвучили причину пожара в ЖК «Царево village». Он унес жизни двух человек
10:30, сегодня
В Татарстане сгорел частный дом, есть погибший и пострадавший
10:30, сегодня
В мэрии Челнов прокомментировали слухи о скором «массовом исходе чиновников»
10:04, сегодня
Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон
10:01, сегодня
«Камиллы» нет, проблемы есть: прокурор Татарстана велел провести проверку
09:48, сегодня
В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры
09:09, сегодня
«Ковидные» расходы бюджета могут покрыть 20%-ным ростом акцизов на сигареты
09:01, сегодня
Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с доставкой курьером
09:01, сегодня
«Мы Вам икорку на хлеб приносим»: бунтуют работники сети «Челны-хлеб»
08:01, сегодня
Челнинка хотела взыскать с турфирмы более 200 тыс. рублей
06:55, сегодня
«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов
06:30, сегодня
Стало известно, сколько месяцев переболевший коронавирусом человек может заражать окружающих
22:54, 15.09.2020
Стало известно о трех пострадавших на пожаре в «Царево village» под Казанью
22:19, 15.09.2020
В Казани из-за сообщения о взрывном устройстве на борту сел самолет
21:47, 15.09.2020
В ЖК «Царево village» под Казанью при пожаре погибли два человека
19:16, 15.09.2020
В Госдуме предложили вдвое увеличить размер пособий по безработице
17:49, 15.09.2020
В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова
17:13, 15.09.2020
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Полиция назвала виновника аварии
17:01, 15.09.2020
Сорвала джекпот: женщина из Челнов рассказала, как родила тройняшек и управляется с ними
16:55, 15.09.2020
Актриса Настасья Самбурская: «Куплю сумку, куплю туфли»
16:54, 15.09.2020
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани кричали с балкона АУЕ* и кидали ножи
16:06, 15.09.2020
Под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу и не пропускал машины
16:00, 15.09.2020
ВТБ в Татарстане выдал 1,5 тысячи кредитов по «Ипотеке с господдержкой»
15:20, 15.09.2020
«Прошел путь от полевика до »генерала": умер выдающийся геофизик из Татарстана Ринат Харисов
15:19, 15.09.2020
Ночной пожар в Нижнекамске мог произойти по вине погибшего: об этом рассказал Айдар Метшин
15:01, 15.09.2020
Дождались, в Челны едет электробус, правда, пока только один
14:40, 15.09.2020
В Казани от гриппа начали вакцинировать около станций метро
14:01, 15.09.2020
Жизнь шести человек унесла страшная авария на трассе «Елабуга-Пермь»
13:56, 15.09.2020
Часть жителей Татарстана с октября не сможет получать детские пособия на свои банковские карты
13:05, 15.09.2020
В Казани и Набережных Челнах появились дополнительные пункты приема батареек
13:01, 15.09.2020
Челнинец пырнул ножом 13-летнего подростка
12:01, 15.09.2020
Смертельное ДТП в Елабуге: погибли два человека
12:00, 15.09.2020
Три новых ЖК аккредитованы банком «Открытие» в Татарстане
11:47, 15.09.2020
Треть жителей Татарстана считает, что госавтоинспекторы стали более вежливыми
11:34, 15.09.2020
Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги
11:03, 15.09.2020
Жители ПФО летом потратили за границей четверть от прошлогоднего объема
11:01, 15.09.2020
23-летний житель Набережных Челнов похитил в Елабуге танк
10:51, 15.09.2020
В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед
10:27, 15.09.2020
Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее коронавирус
10:01, 15.09.2020
ДТП в Челнах: девятка на скорости въехала в столб
10:00, 15.09.2020
«Деревенские замашки»: в Казани засняли бабушку, которая больше часа караулила парковочное место
09:44, 15.09.2020
Путин назначил в Татарстане новых судей
09:40, 15.09.2020
Появились первые подробности и видео пожара в Нижнекамске. Очевидцы говорят о запахе газа в доме
09:30, 15.09.2020
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе
09:01, 15.09.2020
Ну и где обещанный «Наш двор»?: челнинцы жалуются на болото перед домом
06:54, 15.09.2020
В Турции работник отеля изнасиловал российскую школьницу
22:30, 14.09.2020
На пожаре в одном из домов Нижнекамска погиб мужчина. Возможная причина возгорания - взрыв газа
20:32, 14.09.2020
В Казани студенты-иностранцы организовали нарколабораторию из-за нехватки денег
20:05, 14.09.2020
В Казани ищут водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся
18:00, 14.09.2020
«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»
17:24, 14.09.2020
Умерла народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева
17:22, 14.09.2020
Мужчина в Пермском крае зарубил мать топором
17:10, 14.09.2020
На директора молочного завода в Татарстане завели уголовное дело. Он задолжал 3 млн рублей налогов
16:07, 14.09.2020
Тепла не ждать: синоптики рассказали, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе
16:00, 14.09.2020
Жительница Казани нашла «Золото Геленджика» на берегу озера Кабан
15:50, 14.09.2020
В Татарстане уволили сотрудника МВД, который оскорблял и давил на потерпевших
14:41, 14.09.2020
Клиенты интернет-магазина Билайн смогут забрать заказ в ближайшей «Пятёрочке»
14:05, 14.09.2020
На выборах в Казани явка оказалась ниже, чем в целом по Татарстану
14:03, 14.09.2020
Мысли материальны, но для покупки жилья недостаточно одних лишь размышлений
13:17, 14.09.2020
Объявлена дата начала отопительного сезона в Казани
12:01, 14.09.2020
Tele2 открывает в Казани кинопарковку
11:48, 14.09.2020
Легкий заработок со смартфоном
11:41, 14.09.2020
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани ложились на рельсы
11:30, 14.09.2020
Банк «Открытие» выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal
11:26, 14.09.2020
Идти вверх по карьерной лестнице хорошо, а заниматься в «Высшей лиге» еще лучше
10:33, 14.09.2020
В Казани засняли подростков, которые ради развлечения ложились на трамвайные рельсы
Фото ProKazan.ru

Грибы на стенах и падающие кирпичи: мэрия Казани отказывается расселять жильцов аварийного дома

16.09.2020, 19:23 274 8 prokazan.ru
Их должны были расселить еще в 2001 году

Пару дней назад на улице Клары Цеткин прямо на тротуар и проезжую часть обрушился фасад старинного здания. Только чудом в момент падения рядом не оказалось людей и жертв удалось избежать.

На улице Клары Цеткин обрушилась стена старинного здания
На улице Клары Цеткин обрушилась стена старинного здания

Страшно представить, что это мог быть жилой дом. Например, 17Б - здание, расположенное буквально через дорогу. Криво стоящая входная дверь, ветхие подъезды, местами разбитые стекла и стены, на которых почти не осталось цельных кусков штукатурки и краски - так оно выглядит, однако в нем все еще проживают 64 человека. Правда каждый раз перед выходом они вынуждены прикрывать голову руками - мало ли упадет на голову какой-нибудь столетний кирпич.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с обитателями этого дома и узнал, почему, несмотря на явную непригодность и аварийность здания, они вынуждены продолжать жить в этих помещениях.

Грибы на стенах и падающие кирпичи: что творится в доме, которому почти 100 лет

Знакомство с домом начинается с огромной дыры в потолке. Стоя на пороге коммунальной кухни, жительница Алсу рассказывает, как это плита в один из дней чуть не проломила ей голову.

"Только я отошла от газа, слава богу, огромный потолочный пласт грохнулся. Понятно, что он меня, вероятно, не убил бы, но тем не менее сотрясение мозга обеспечил бы. И это ладно я! А ребенок маленький бы стоял?" - негодует она.

С потолка часто падают куски плит и штукатурка
С потолка часто падают куски плит и штукатурка

За 47 лет ее жизни здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Правда бабуля (здесь так ласково зовут бабушку Нину с третьего этажа) вспоминает, что в 1968 году "что-то вроде бы делали".

Нина Павловна живет в доме практически всю жизнь
Нина Павловна живет в доме практически всю жизнь

"Но нас тогда еще самих не было", - смеется на это присоединившийся к диалогу сосед Эдуард.

То, в каком состоянии сейчас находится дом, ужасает. С потолка периодически падают плиты, оголяя деревянный каркас, в открытую проводку каждый дождливый сезон стекает вода, угрожая устроить в доме пожар. Пенсионер Юрий Павлович параллельно с готовкой ужина рассказывает, что в комнатах третьего этажа гниют крыши, а потом в сырых местах, если не следить, растут грибы. На первом страдают от иной напасти - тараканов. А вот пыль с потолков сыплется повсеместно, как, впрочем, и кирпичи.

Подъезды дома крошатся от ветхости
Подъезды дома крошатся от ветхости

"Выходишь из подъезда, вверх смотришь - не падает ли - и выбегаешь, - усмехается условиям жизни Алсу. - Приехали из ЖКХ, какими-то железками эти кирпичи подцепили, чтобы на людей не падали. Но это нормально что ли? Все равно все когда-то грохнется".

На вопрос корреспондента "Где у вас ванная?" жильцы смотрят с круглыми глазами.

"Какая ванная? - недоумевают они. - Нет у нас ванны. Мы ходим в баню или моемся в тазах. Летом приходишь с работы: что делать? Натягиваешь простынь, чтобы соседи не зашли, и моешься. У нас ведь даже горячей воды нет".

У жильцов отсутствует даже горячая вода
У жильцов отсутствует даже горячая вода

"У прокурора волосы встали дыбом": как жильцы добивались признания аварийности дома

Дом №17Б на Клары Цеткин построили в далеком 1929 году. Под жилые помещения его отдали уже спустя пару лет - в 1935 году. С тех пор и до сегодняшнего дня все 26 квартир дома в Адмиралтейской слободе используются как жилые, хотя о необходимости сноса и расселения говорили здесь еще 20 лет назад.

"В 2001 году его поставили на ветхость, в 2011 году эта программа исчерпала свое и, не согласовав с жильцами, его с ветхости сняли", - рассказывает Эдуард.

"Да, нас еще тогда, после 2001 должны были расселить, - добавляет соседка Алсу. В этом доме она проживает с 80-ых годов. -  К нам никто не приходил, несмотря на то, что периодически мы писали письма. Даже то, что нас сняли с ветхости, мы узнали случайно, после очередного письма. Оказалось, что наш дом остался после исчезновения программы не то что в подвешенном состоянии, а был признан нормальным жилым домом! Если бы управляющая компания сообщила в свое время, что нас снимают с ветхости, мы бы тогда пошевелились и сразу встали на аварийное жилье. Тогда мы бы уже не жили сейчас в таких условиях".

Жильцы показывают старое фото дома №17Б
Жильцы показывают старое фото дома №17Б

Жильцы вспоминают, что соседний дом расселили уже более 10 лет назад. Условия жизни, отмечают они, были там даже лучше.

"В нем были деревянные полы, да, но ведь у них была и горячая вода, и холодная, у всех там были изолированные квартиры. Не было такого, чтобы с утра приходилось в очередь в туалет стоять", - удивляются они.

Исполком: "Нет у нас ни домов, ни квартир"

Вновь добиваться аварийности дома пришлось уже через прокуратуру. Без этого признать дом опасным для жизни жильцам не удавалось - отказывали.

"В прокуратуру за признанием аварийности в 2019 мы уже ходили с фотографиями, и у этого прокурора там прямо волосы дыбом встали", - рассказывают жильцы.

Суд признал действия Исполнительного комитета, отказывающего жильцам в расселении, незаконными, и возложил на администрацию района обязанность расселить его обитателей, а дом снести. Однако исполком в ответ попытался добиться отмены решения, направив апелляцию в Верховный суд Татарстана.

"Они проиграли. Сказали - нет, все равно расселить, - вспоминает Алсу. - Но с тех пор никакого так и не расселили. Говорят: вы не попали в программу по расселению 2019-2025. Вот и жди теперь! Мы даже ходили на прием к Гиниятуллину (Искандер Гиниятуллин - заместитель руководителя исполкома г. Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - прим. ред) Там был и Миронов (Сергей Миронов - глава администрации Кировского и Московского районов Казани - прим. ред). И вот они смотрят друг на друга, один спрашивает: "У нас что нибудь есть?" Другой: "Нет у нас квартир! Ни домов, ни квартир!  Войдете в программу после 2025 года". Причем они сами еще не знают, какие там будут программы".

Корреспондент ProKazan.ru обратился в мэрию города и прокуратуру. Из исполкома на момент публикации материала ответ не пришел. Однако Руслан Галиев, старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью, прояснил ситуацию с неисполненным решением суда.

Как оказалось, отсрочку в исполнении судебного решения исполком не получил, а значит ссылаться на программу 2019-2025, после реализации которой жильцов якобы расселят, они не имею права.

"В связи с отказом ИК МО города Казани добровольно исполнить решение районного суда, исполнительный лист по делу прокуратурой района направлен в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ. 20.08.2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство по указанному гражданскому делу. Поскольку надзор за деятельностью Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ осуществляет прокуратура города Казани, прокуратурой района подготовлено письмо о необходимости взятия на контроль исполнения указанного решения районного суда", - заверил Руслан Галиев.

Несмотря на обнадеживающий прогноз прокуратуры, сами жильцы в возможность расселения уже почти не верят.

"Мы отшельники!" - говорят они о себе и живут дальше среди обрушившихся потолочных плит и падающих на голову кирпичей.

Даже по внешнему виду здания видна его аварийность
Даже по внешнему виду здания видна его аварийность

Если вы столкнулись с проблемой, которую хотите рассказать, пишите нам на почту new@prokazan.ru.

Заброшенные места Казани Жалобы Люди в городе Казань

Фотоальбом:

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин
В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом
В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала
В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек
Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить
Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон
В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры
«Валит боком»: в Казани трамвай развернуло поперек рельсов
В Казани активисты проведут акцию протеста в день инаугурации Минниханова
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Полиция назвала виновника аварии
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани кричали с балкона АУЕ* и кидали ножи
Под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу и не пропускал машины
«Прошел путь от полевика до »генерала": умер выдающийся геофизик из Татарстана Ринат Харисов
В Казани от гриппа начали вакцинировать около станций метро
Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги
В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед
«Деревенские замашки»: в Казани засняли бабушку, которая больше часа караулила парковочное место
В Казани студенты-иностранцы организовали нарколабораторию из-за нехватки денег
В Казани ищут водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся
«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
16 сентября 2020
19:33
На своих денег нет
Обыватель
1
16 сентября 2020
19:34
А Хаматжон меня вчера обманул, обещал гакрму купить после.... но не купил. Мне тоже туда писать?
Горожанин
1
16 сентября 2020
20:10
Нужно обратиться к Вере, к Надежде и к Любове.
Горожанин
0
16 сентября 2020
20:14
Вы для них не свои
В ответ на комментарий пользователя
На своих денег нет
Развернуть
Горожанин
0
16 сентября 2020
20:27
Мэрия ждет пока все рухнет
Горожанин
1
16 сентября 2020
20:37
Собратия по несчастью должны думать о своих проблемах, иначе начинаешь обращать внимание на свору собак в чужом дворе, на ямы на чужой детской площадке, хотя здесь только мимолетом.
Горожанин
0
16 сентября 2020
21:06
За кого они на выборах голосовали ?
Горожанин
0
16 сентября 2020
21:10
Как енто нет? Армян же дал миннику 3.000.000.000. рублей. Они хде? Вы за кого голосовали алкаши несчастные?
В ответ на комментарий пользователя
На своих денег нет
Развернуть
Горожанин
0
16 сентября 2020
21:15
Исторический город места Москва

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, сегодня
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
15:26, 12.09.2020
Редакция проследила за казанским шеф-поваром: что происходит с вашей едой до выноса на стол
17:34, 11.09.2020
«Врач следила за мной через сторис»: девушка из Казани нашла свой зуб спустя месяц ношения брекетов
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться