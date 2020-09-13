Женщина в Казани полезла драться с подростками из-за просьбы убрать мусор

У одного из торговых центров Казани женщина полезла в драку с подростками: информация об этом вместе с видео появилась в одном из местных-телеграм каналов.

"Возле нового торгового центра KazanMall мадам набросилась на подростков за просьбу убрать в урну разбросанные салфетки. После схватки она зачем-то спустила штаны со своего ребёнка" - пишет автор обращения.

Мы не знаем причин, но почему-то в последнее время часто появляется информация об агрессии казанцев друг к другу: так, местный ресторатор посоветовал идти недовольному клиенту в "место для нищебродов".