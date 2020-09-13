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скриншот с видеозаписи

Женщина в Казани полезла драться с подростками из-за просьбы убрать мусор

13.09.2020, 12:34 830 11 prokazan.ru

У одного из торговых центров Казани женщина полезла в драку с подростками: информация об этом вместе с видео появилась в одном из местных-телеграм каналов.

"Возле нового торгового центра KazanMall  мадам набросилась на подростков за просьбу убрать в урну разбросанные салфетки. После схватки она зачем-то спустила штаны со своего ребёнка" - пишет автор обращения.

Мы не знаем причин, но почему-то в последнее время часто появляется информация об агрессии казанцев друг к другу: так, местный ресторатор посоветовал идти недовольному клиенту в "место для нищебродов".

Скандалы
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комментарии

Горожанин
0
13 сентября 2020
13:26
Какое время такие и люди.
Горожанин
0
13 сентября 2020
14:01
Встреча боевых овец . Так сказать - поколение Пу .
Горожанин
0
13 сентября 2020
14:12
Пхаха быстро малая ее остудила)))
Гость
0
13 сентября 2020
14:59
Она просто Свинья.
Мыслитель
0
13 сентября 2020
18:44
Ну и нравы! Куда катимся?
Горожанин
0
13 сентября 2020
19:31
А люди на самом деле злые в городе . Особенно на дорогах и в транспорте . Готовы друг друга разорвать если кто то кого-то не пропустил или по недомыслию или невнимательности подрезал .
Горожанин
0
13 сентября 2020
20:04
Толи ещё будет. ..ой- ой -ой!
В ответ на комментарий пользователя
Ну и нравы! Куда катимся?
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Горожанин
0
13 сентября 2020
22:11
В Казани не хорошая тенденция женской жестокости. В школах многие девочки ведут себя достаточно агрессивно, в том числе и по отношению к мальчикам. При этом все: учителя, директора школ, яжматери, ОПДН (не дай бог) стоят на стороне девочек. Ценившиеся многими столетия такие качества, как скромность, прилежность, доброта среди молодого поколения девочек/девушек сейчас "не в тренде". К счастью это не 100% молодых леди такие, но в последнее десятилетие тенденция очень часто проявляется в разных общественных группах. Прикрываясь щитом "я ж девочка", "я ж мать", "я ж женщина" прекрасная половина зачастую ведёт себя мягко говоря не культурно.
Ага
0
13 сентября 2020
23:49
Бей бабу молотом будет баба золотом ахахаха))
В ответ на комментарий пользователя
В Казани не хорошая тенденция женской жестокости. В школах многие девочки ведут себя достаточно агрессивно, в том числе и по отношению к мальчикам. При этом все: учителя, директора школ, яжматери, ОПДН (не дай бог) стоят на стороне девочек. Ценившиеся многими столетия такие качества, как скромность, прилежность, доброта среди молодого поколения девочек/девушек сейчас "не в тренде". К счастью это не 100% молодых леди такие, но в последнее десятилетие тенденция очень часто проявляется в разных общественных группах. Прикрываясь щитом "я ж девочка", "я ж мать", "я ж женщина" прекрасная половина зачастую ведёт себя мягко говоря не культурно.
Развернуть
Горожанин
0
14 сентября 2020
00:49
Типичный избиратель едра
Обыватель
0
14 сентября 2020
06:09
Женщины мерзкие существа, то ли дело мужчины! Ни один педераст себя так не поведет

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