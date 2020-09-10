Еще один мужчина умер от коронавируса в Татарстане

В Татарстане подтвержден 67-й случай смерти от COVID-19. Об этом информируют в оперштабе.

Мужчина 1957 года рождения был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №12 Казани с тяжелой формой инфекции, у него также имелись осложнения хронических заболеваний. Причина смерти была установлена в результате экспертизы.

Напомним, ранее врачи Казани смогли спасти мужчину, который перенес коронавирус и получил серьезные осложнения. У него начались желудочные кровотечения.