Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли мужчину, у которого внезапно открылось кровотечение после перенесенного коронавируса.

В с июня по июль пациент лечился от коронавируса в ГКБ №7, а августе пришли неожиданные последствия болезни: он попал на операционный стол с желудочным кровотечением. На "скорой" мужчину привезли в дежурную в тот день 18-ю городскую больницу и тут же прооперировали.

"Через два дня открылось второе кровотечение — снова операция и реанимация. Через полтора дня — третье кровотечение. За такой маленький срок у пациента развился тяжелый перитонит, образовалась перфорация — три огромных дырки из-за отмирания тканей в желудке. Обычно такие осложнении развиваются в течение недели, а то и больше", - пояснили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Врачи считают, что после перенесенного коронавируса клетки в организме перестали нормально функционировать, поэтому в желудке образовались острые язвы. В крайне тяжелом состоянии пациента перевели в хирургическое отделение № 1 РКБ. Операция длилась два часа, далее его перевели в реанимацию.

При таких тяжелых осложнениях, по словам медиков, пациенты выживают в десяти процентах случаев. Пациента спасли, он готов к выписке. За три месяца борьбы за свое здоровье, мужчина потерял 15 килограммов веса и получил около 20 литров донорской крови.