В следственный изолятор Казани пытались пронести конфеты с наркотической начинкой

В СИЗО №2 Казани пресекли доставку конфет с начинкой из наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН РТ.

Согласно поступившей оперативной информации сотрудники следственного изолятора досмотрели посылку, которая поступила из Челнов. Передача предназначалась одному из обвиняемых. Досмотр произвели с применением служебной собаки, специально обученной поиску наркотиков. В посылке среди прочего находился пакет с конфетами. Внутри двух из них сотрудники обнаружили и изъяли свертки с белым порошкообразным веществом, которое было передано полицейским.

Последующая экспертиза показала, что в конфетах находилось 0,54 грамма синтетического наркотика метадона.В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудниками УФСИН проводится проверка.