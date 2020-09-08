Интернет-банк «Открытия» занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank Markswebb в 2020 году

Банк «Открытие» занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb. За год интернет-сервис «Открытия» поднялся на шесть позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на четырнадцать позиций и получил оценку 54,9.

Аналитики Markswebb отметили активную работу банка по развитию дистанционных каналов обслуживания. Так, в интернет-банке «Открытия» стали доступны инвестиционные продукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.

«Развивая направление Digital, на первое место мы поставили клиента и его потребности. Эта стратегия и позволила нам войти в тройку лидеров, — отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие», — За последний год мы проделали действительно большую работу, и нам приятно, что наши усилия получили высокую оценку. Мы полностью трансформировали команды разработки, запустили UX-исследования для проверки гипотез и клиентских потребностей при разработке продуктов. И, конечно, добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только в офисе банка».

«Главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса, которые позволят нам не только полностью удовлетворять текущие потребности клиента, но и предвосхищать их», — подытожил Александр Пятигорский.

В ходе исследования эксперты оценивали функциональность и удобство интернет-банков 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций, таких как проверка баланса, совершение платежей и переводов, погашение задолженности и другое. Digital Office показывает, насколько доступны в интернет-банке более сложные операции, которые обычно требуют визита в офис. Например, открытие и закрытие продуктов, получение официальных справок, инвестиции и страхование.

Во время исследования каждый интернет-банк, в том числе «Открытие», тестировали минимум 5 респондентов, которые раньше им не пользовались. Также специалисты агентства опросили активных пользователей интернет-банка и экспертов, которые следят за развитием индустрии интернет-банкинга.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.