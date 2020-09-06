В Минпросвещении сообщили о первых переходах российских школ на дистанционное обучение

Несколько школ в России уже были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в на радио "Комсомольской правды".

Подобный переход потребовался из-за вспышек коронавируса сразу после начала учебного года.

Так, министр отметил, что одна из школ находится в Забайкалье, есть и точеные переводы на удаленное обучение.

"В этих школах выявлены конкретные случаи заболеваемости. В контроле помогает и Минздрав, он обеспечивает дополнительный мониторинг ситуации", - отметил Глушко.

По его словам, во многих российских регионах родителям дали право выбирать формат обучения. Они могут написать заявление и перевести своего ребенка на обучение из дома.

Напомним, что сегодня министр также сообщил, какая проблема в школах является самой серьезной в период пандемии.