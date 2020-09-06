Стала известна главная проблема российских школ в период пандемии коронавируса

Главной проблемой начавшегося учебного года в условиях пандемии COVID-19 является массовое скопление детей у входов в школы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" отметил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он сообщил, что по всем выявленным случаям проводится проверка и призвал родителей участвовать в организации санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, что измерять температуру ребенка перед входом в школу - одно из обязательных условий Роспотребнадзора. Это правило поддержали и в Татарстане. Кроме этого, ученикам рекомендовано не перемещаться по коридорам и между классами.