ЦИК Татарстана за два месяца не смог объяснить нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию

После того как в Татарстане прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, члены редакции ProKazan.ru, сидя в офисе, делились друг с другом впечатлениями о мероприятии и о том, как соблюдались на участках санитарно-эпидемиологические нормы. В ходе диалога мы узнали, что не на всех участках были качественно соблюдены требования Роспотребнадзора РТ.

Мы провели опрос и выявили ряд наиболее частых нарушений, а также составили список некоторых конкретных случаев несоблюдения заявленных правил организации выборов.

Редакция направила в ЦИК РТ запрос с просьбой прокомментировать эти нарушения. Спустя какое-то время попыток дозвониться наши вопросы пообещали рассмотреть в течение 30-ти дней. Однако по окончании срока, несмотря на напоминание почтовыми письмами, ответ из ведомства не пришел. Его снова и снова "передают пресс-секретарю".

Отметим, что в день выборов Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на онлайн-конференции сообщил:

"ЦИК старался быть максимально открытым для средств массовых органов... У меня лично, у Председателя избирательной комиссии сложилось такое впечатление, что мы абсолютно общались в открытом режиме. И я готов продолжать эту работу".

Несмотря на подобное заявление, редакция ProKazan.ru до сих пор не получила ответ на обнаруженные нарушения.

Напомним, что 11-13 сентября в Татарстане пройдут президентские выборы. За их организацией редакция ProKazan.ru также будет наблюдать.