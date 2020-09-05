В Татарстане на территории заповедника нашли незаконный асфальтовый завод

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане выявили незаконно действующий завод на территории заповедника «Кичке-Тан». Об этом сообщают в пресс-службе объединения.

В августе 2020 года в ОНФ обратились местные жители, которые и рассказали о работающем на территории заповедника в Агрызском районе заводе, он производит асфальт и негативно влияет на окружающую среду. Как удалось выяснить общественникам, завод по изготовлению асфальта был построен и функционирует без каких-либо разрешительных документов. Эксперты ОНФ обратились по этому поводу в надзорные органы.

«Заказник был образован в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан в связи с особой экологической ценностью природной системы устьевого участка реки Иж, где произрастает и обитает 25 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу республики. На фотографиях, которые предоставили граждане, видно, что на особо охраняемой природной территории вплотную к берегу реки размещено производство. Кроме завода, на территории расположены бытовки, стоянка транспорта, а также складируются материалы, необходимые для производства», - рассказали в ОНФ.

Активисты выехали на место, засняли нарушения и направили обращение в Госкомитет РТ по биоресурсам, письмо также было перенаправлено в природоохранную прокуратуру, исполком района и в региональное Управление Росреестра.

Выяснилось, что участок земли, на котором стоит завод, был занят самовольно. Госкомитет запросил у исполкома района разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, выписки и информацию по оформлению данных строений и участков в собственность. Сейчас исполком Агрызского МР должен со своей стороны принять меры, так как именно органы местного самоуправления принимают решения о сносе самовольных построек или приведения их в соответствие с требованиями.

Руководство района должно объяснить, каким образом на их территории столько лет незаконно работало целое предприятие и почему не было предпринято никаких мер. По словам эксперта регионального отделения ОНФ, общественного экологического инспектора Артема Леонова, важно сохранить природный заказник, эта ответственность возложена на местную администрацию.

«К сожалению, несколько лет подряд они не замечали или игнорировали функционирование на территории работу завода, которая наносила большой вред экологии. Мы надеемся, что надзорные органы примут меры и территорию приведут в исходное состояние, а виновные лица, в том числе и должностные, понесут заслуженное наказание», - добавил Леонов.